Тотьмича, сбившего медведя и скрывшегося, наказали на 1 год

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:57:39+03:00

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Состоялся суд над 60-летним жителем Тотемского района. По мнению следствия, он в сентябре прошлого года на 4-м километре подъезда к деревне Слободино на автомобиле УАЗ Хантер с прицепом сбил четырехлетнего медведя и скрылся с места ДТП. Зверь погиб от полученных травм на месте. Обвиняемый вину не признал, а повреждения авто - якобы последствия старой аварии. Ему надо было выплатить крупную сумму государству за сбитое животное.

Мужчине назначили наказание в виде лишения права управления автомобилем сроком на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU