Тотьмича, сбившего медведя и скрывшегося, наказали на 1 год
60-летнего водителя осудили за гибель хозяина тайги
Изменить размер текста:
Состоялся суд над 60-летним жителем Тотемского района. По мнению следствия, он в сентябре прошлого года на 4-м километре подъезда к деревне Слободино на автомобиле УАЗ Хантер с прицепом сбил четырехлетнего медведя и скрылся с места ДТП. Зверь погиб от полученных травм на месте. Обвиняемый вину не признал, а повреждения авто - якобы последствия старой аварии. Ему надо было выплатить крупную сумму государству за сбитое животное.
Мужчине назначили наказание в виде лишения права управления автомобилем сроком на 1 год.
ИСТОЧНИК KP.RU