В Вологде поймали серийного вора-домушника

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:25:18+03:00

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В начале февраля в полицию Вологды поступило заявление от женщины 1977 г.р. Женщина сообщила, что ее квартиру на улице Конева обворовали: пропали ноутбук, планшет и ювелирные украшения. Всего пропали вещи на 39 тысяч рублей.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Было установлено, что злоумышленник проник в квартиру, выбив личинку замка.

Преступление не было единичным: еще двое вологжан обратились в полицию - у них из квартир пропали бытовая техника и ювелирные украшения. Общий ущерб похищенного составил 130 тысяч рублей. При этом почерк воров был схожим: двери были вскрыты таким же способом.

В результате сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1976 г.р. Он скрывался в одном из подъездов дома, расположенном на улице Южакова.

У мужчины был изъят планшет и часть ювелирных украшений. Найдено и орудие взлома – стамеска. Часть краденного вологжанин успел сдать в ломбарды, а также продать таксистам. Всего он выручил за похищенное около 20 тысяч рублей.

Вор навзвал причину, толкнувшую его на преступление: плохое материальное положение.

По данным фактам следователем отдела полиции № 1 УМВД России по г. Вологде возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.158 УК РФ (Кража). Вору-домушкнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU