2020-02-25T13:10:50+03:00
Происшествия

В Вологде росгвардейцы задержали неадекватного водителя со шприцами в салоне

Иван Чухнин
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В Вологде 25 февраля около 5 часов утра группа задержания вневедомственной охраны задержала пьяного водителя. Росгвардейцы находились на маршруте патрулирования в районе Судоремонтного переулка. Они заметили ввтомобиль Форд Фокус, который хаотичн двигался, перестраиваясь из полосы в полосу. Стражи правопорядка остановили иномарку для проверки. Они заметили, что водитель автомашины вел себя неадекватно. А в салоне на пассажирском сидении лежат два шприца с веществом бурого цвета. Сотрудники Росгвардии установили личность нарушителя. На место происшествия была вызвана следственно оперативная группа и наряд ГИБДД. Вологжанин 1987 года рождения передан полицейским. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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