2020-02-25T12:27:23+03:00
Происшествия

При столкновении двух иномарок пострадали женщины и дети

Иномарка с прицепом выехала на встречку
Иван Чухнин
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--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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23 февраля около половины третьего дня в Междуреченском районе случилась авария с четырьмя пострадавшими.

Об этом сообщается на сайте управления ГИБДД УМВД РФ по Вологодской области. На 21 километре дороги Илейкино -Шуйское " Фольксваген Поло" с прицепом занесло на дороге во время движения. На скорости ее вынесло на встречку, где двигаласб "Шкода Фабия".

В аварии пострадали пассажиры. В "Фольксвагене" травмы получила малышка - девочка 2018 года рождения, а также 27-летняя женщина.

В Шкоде- — 8-летний мальчик и женщина 1983 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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