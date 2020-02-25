При столкновении двух иномарок пострадали женщины и дети
Иномарка с прицепом выехала на встречку
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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23 февраля около половины третьего дня в Междуреченском районе случилась авария с четырьмя пострадавшими.
Об этом сообщается на сайте управления ГИБДД УМВД РФ по Вологодской области. На 21 километре дороги Илейкино -Шуйское " Фольксваген Поло" с прицепом занесло на дороге во время движения. На скорости ее вынесло на встречку, где двигаласб "Шкода Фабия".
В аварии пострадали пассажиры. В "Фольксвагене" травмы получила малышка - девочка 2018 года рождения, а также 27-летняя женщина.
В Шкоде- — 8-летний мальчик и женщина 1983 года рождения.
ИСТОЧНИК KP.RU