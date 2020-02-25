В Вологде под суд попала городская поликлинка №3
В Вологде суд подтвердил факт нецелевого использования средств ОМС БУЗ "Вологодской городской поликлиникой №3".
1 860 742 рубля были израсходованы незаконно - признано их нецелевое использование. На эти суммы были приобретены диаскинтеста и туберкулина на сумму 1 171 209 рублей, на хранение иммунобиологических препаратов потрачено 516 776 рублей, а на демонтаж и монтаж систем видеонаблюдения - 172 757 рублей.
Кроме того, поликлиника обязана уплатить штраф в размере 186 074 рубля. Это решение поликлиника оспаривала в Арбитражном суде Вологодской области.
Решением суда штраф был отменен, однако остальные деньги придется возместить, так как эти траты должны финансироваться из городского бюджета, а не фонда ОМС.
ИСТОЧНИК KP.RU