2020-02-25T12:17:35+03:00
Общество

В Вологде под суд попала городская поликлинка №3

Там перепутали карманы
Иван Чухнин
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В Вологде суд подтвердил факт нецелевого использования средств ОМС БУЗ "Вологодской городской поликлиникой №3".

1 860 742 рубля были израсходованы незаконно - признано их нецелевое использование. На эти суммы были приобретены диаскинтеста и туберкулина на сумму 1 171 209 рублей, на хранение иммунобиологических препаратов потрачено 516 776 рублей, а на демонтаж и монтаж систем видеонаблюдения - 172 757 рублей.

Кроме того, поликлиника обязана уплатить штраф в размере 186 074 рубля. Это решение поликлиника оспаривала в Арбитражном суде Вологодской области.

Решением суда штраф был отменен, однако остальные деньги придется возместить, так как эти траты должны финансироваться из городского бюджета, а не фонда ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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