2020-02-24T22:00:42+03:00
Общество

Отличница-череповчанка не смогла найти работу врача в родном городе

Девушке помогло только обращение к губернатору
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Череповце произошла шокирующая история: молодой специалист из Череповца с дипломом с отличием, не смогла найти работу в родном городе. Девушка искала место зубного техника два года в государственных клиниках. Ее специальность является востребованной, а в регионе нехватка врачей. Оказалось, что череповчанка имеет с рождения 3 группу инвалидности, которая никак не отражается на ее функционале зубного. Об этой истории рассказали в издании "Череповецкая истина".

Девушка отчаялась и написала письмо губернатору Вологодской области. Ей сразу предложили работу в 5 частных клиниках. Там руководителей инвалидность не смутила, в отличие от государственных больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При столкновении двух иномарок пострадали женщины и дети
В Вологде под суд попала городская поликлинка №3
Череповчанин, помешавший постовым оштрафовать бабушку, отсидит 20 дней
Отличница-череповчанка не смогла найти работу врача в родном городе
Пьяная череповчанка забыла младенца в ТЦ на ночь
Под Череповцом машина влетела в остановку
У череповчанина списали 2 миллиона рублей с банковского счета
В Череповце освятят раку, деньги на которую собирали 5 лет
В Вологодском районе восстановят усадьбу 18 века
10 деревень Вологодчины остались без света
Губернатору Вологодчины внучка сделала очень дорогой подарок
В праздники череповчан проверят на алкоголь
Прокуратура посчитала, что "Магистраль" поспособствовала гибели людей
Череповецкий морж рассказал о своей жизни
Путину от Петровича: подарок президенту прибыл в Вологду
В Белозерске объявлен в розыск молодой блондин в женских тапках
Бывший директор Дарвинского заповедника утонул в реке Мологе
Женщине стало плохо на улице, она умерла
В Вологодской области ждут весенних наводнений
Череповчанка с собакой нашла утопленника в проталине реки Шексны
Череповчанка через сайт сбывала поддельную красную икру