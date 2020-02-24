Отличница-череповчанка не смогла найти работу врача в родном городе

24 Февр. 2020 2020-02-24T22:00:42+03:00

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В Череповце произошла шокирующая история: молодой специалист из Череповца с дипломом с отличием, не смогла найти работу в родном городе. Девушка искала место зубного техника два года в государственных клиниках. Ее специальность является востребованной, а в регионе нехватка врачей. Оказалось, что череповчанка имеет с рождения 3 группу инвалидности, которая никак не отражается на ее функционале зубного. Об этой истории рассказали в издании "Череповецкая истина".

Девушка отчаялась и написала письмо губернатору Вологодской области. Ей сразу предложили работу в 5 частных клиниках. Там руководителей инвалидность не смутила, в отличие от государственных больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU