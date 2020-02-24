2020-02-24T20:57:50+03:00
Происшествия

Пьяная череповчанка забыла младенца в ТЦ на ночь

ЧП произошло в День защитника Отечества в ТЦ Нео в Череповце
Евдокия САХАРОВА
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Невероятно безответственная мать задержана в Череповце. 32-летняя женщина забыла коляску с годовалым ребенком в торговом центре на ночь с 23 на 24 февраля. Дело произошло в ТЦ Нео на проспекте Победы.

Через какое-то время пьяная мать пришла к закрытым магазинам и позвонила в полицию. Спасателям пришлось выломать дверь. Мальчика отправили в детскую городскую больницу. Он оказался не единственным сыном, другой 7-летний отпрыск был доставлен в центр Росток. На мать составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.

Сейчас социальные службы выясняют, как воспитываются дети в семье. У полицейских же есть вопросы к торговому центру - почему не проверили помещения перед закрытием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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