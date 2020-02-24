2020-02-24T20:43:56+03:00
Происшествия

Под Череповцом машина влетела в остановку

ЧП произошло 23 февраля около половины шестого вечера в Череповецком районе
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Областной УГИБДД
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23 февраля в Череповецком районе произошло ДТП со смертельным исходом. На ярославской трассе у населенного пункта Санниково "Рено-Дастер" влетел в автобусную остановку. 47-летний водитель по каким-то причинам не справился с управлением. В больнице он скончался от полученных травм, сообщает УГИБДД по Вологодской области.

ЧП случилось на 384 километре автодороги Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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