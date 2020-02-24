2020-02-24T20:38:47+03:00
Происшествия

У череповчанина списали 2 миллиона рублей с банковского счета

Мошенники представились сотрудниками банка
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце мужчина лишился крупной суммы денег из-за телефонных мошенников. Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка. Якобы с его счета начали списывать деньги - нужно срочно это остановить, поэтому он должен назвать номер карты и код смс.

Таким образом пострадавший лишился 2 миллионов рублей. Всего за день 9 вологжан лишились своих денег, общая сумма похищенного составляет 2,2 миллиона рублей,- сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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