В Череповце освятят раку, деньги на которую собирали 5 лет
В Череповце 24 февраля в Воскресенском соборе пройдет обряд освящения раки (ковчег с мощами святых, обычно в форме гроба) преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких. Начало церемонии в 11 утра. Святые почитаются как основатели города - они пришли на место, где срубил часовню московский купец, и построили там церковь, а потом и монастырь.
В данном храме мощи святых хранятся под спудом - в земле, под фундаментом собора рядом с алтарем. На том месте и установят мельхиоровую с серебром, пустую раку. Она изготавливалась в Москве - вологодские прихожане копили на нее 5 лет.
"Верующие смогут приложиться к раке, помолиться, попросить о помощи и заступничестве" , - рассказал настоятель Воскресенского подворья иеромонах Нил.
ИСТОЧНИК KP.RU