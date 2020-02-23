В Череповце освятят раку, деньги на которую собирали 5 лет

23 Февр. 2020 2020-02-23T21:54:12+03:00

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В Череповце 24 февраля в Воскресенском соборе пройдет обряд освящения раки (ковчег с мощами святых, обычно в форме гроба) преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких. Начало церемонии в 11 утра. Святые почитаются как основатели города - они пришли на место, где срубил часовню московский купец, и построили там церковь, а потом и монастырь.

В данном храме мощи святых хранятся под спудом - в земле, под фундаментом собора рядом с алтарем. На том месте и установят мельхиоровую с серебром, пустую раку. Она изготавливалась в Москве - вологодские прихожане копили на нее 5 лет.

"Верующие смогут приложиться к раке, помолиться, попросить о помощи и заступничестве" , - рассказал настоятель Воскресенского подворья иеромонах Нил.

ИСТОЧНИК KP.RU