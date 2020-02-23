В Вологодском районе восстановят усадьбу 18 века

23 Февр. 2020 2020-02-23T21:37:35+03:00

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В Вологодской районе продолжаются работы по реконструкции усадьбы Спасское-Куркино. Ремонт фундамента, отмостков здания, установка системы видеонаблюдения - все оплатят из президентского гранта размером 3 млн рублей.

Проект восстановления архитектурного ансамбля 18-19 века становится победителем в конкурсе грантов уже третий раз. Всего за 3 года в нее вложено более 10 млн рублей. Историческое место станет частью туристического маршрута Кубенское - Куркино - Кулемесово.

На данный момент закончены работы по благоустройству усадебного парка, подведению газопровода для реконструкции системы отопления усадьбы, противоаварийные работы по сохранению главного дома.

Усадьба расположена в 30 минутах езды от центра Вологды по автодороге А-119 Вологда-Медвежьегорск.

ИСТОЧНИК KP.RU