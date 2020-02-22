В праздники череповчан проверят на алкоголь

22 Февр. 2020 2020-02-22T17:55:30+03:00

С 21 по 23 февраля в городе будет проходить оперативно-профилактическая акция «Нетрезвый водитель»

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В Череповце ГИБДД проводит массовые проверки водителей: с 21 по 23 февраля проходит оперативно-профилактическая акция «Нетрезвый водитель». В различных районах города правоохранители будут проверять горожан на трезвость.

С начала 2020 года в 14 череповчан были привлечены к уголовной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 99 к административной.

Согласно уголовному кодексу нарушителям грозит штраф от 200 000 до 300 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет, до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU