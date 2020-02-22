Прокуратура посчитала, что "Магистраль" поспособствовала гибели людей

22 Февр. 2020 2020-02-22T17:47:03+03:00

В новогодние праздники улицы в Вологде убирались неудовлетворительно, в связи с чем произошло много ДТП, двое вологжан погибли

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В областной столице прошла прокурорская проверка по вопросу уборки улиц Вологды в новогодние праздники. Несмотря на то, что Вологда - новогодняя столица Русского Севера по заверению властей, улицы в каникулы убирались отвратительно. Прокуратура подтвердила мнение большинства вологжан и гостей города.

Позор международного масштаба повлек смерти людей. В пресс-релизе областной прокуратуры говорится: «Вследствие ненадлежащего выполнения указанных работ на улицах Чернышевского, Мира, Зосимовской, Предтеченской, Ленинградской, Пошехонском шоссе наблюдались снежные отложения на проезжей части, что в том числе способствовало совершению дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек, получив повреждения различной степени тяжести, 2 человека погибли».

Администрация города, по мнению прокуратуры, плохо контролировала работу подрядчиков. Напомним, что в день за уборку улиц Вологда платит более 1 миллиона рублей. Компанию уже штрафовали за некачественное выполнение обязанностей.

Наказание оказалось административным: в адрес мэра города Вологды внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих. Материалы отправлены в ГИБДД для привлечения виновных лиц к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU