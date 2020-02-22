Череповецкий морж рассказал о своей жизни

22 Февр. 2020 2020-02-22T17:21:27+03:00

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Газета «Голос Череповца» опубликовала интервью с одним из самых известных моржей города, который может в лютый мороз прогуляться по улице в майке, чем сильно эпатирует публику. Сергей Бирюков уже 33 года занимается зимним плаванием. Он 42 года отработал машинистом тепловоза, сейчас на пенсии.

Сергей Николаевич рассказал, что первый раз поплавать пригласили знакомые: "Раз искупался — и затянуло." После увлечения моржеванием ни разу не болел и бросил курить. Плавание в проруби снимает стресс: "Идешь с плохим настроением, мало ли что плохое приключилось, только искупаешься — все нехорошее вмиг смывается."

Утром спортсмен делает комплекс упражнений для спины, купается, тягает гантели, занимается на турнике, делает променад по городу. Уже дома - немного эспандера и тренажеров, а потом обед и дневной сон.

Морж своих детей к закаливанию не привлекал: "Захотят сами придут!". Начинать можно с 16-17 лет, когда организм уже готов к нагрузкам. По мнению Сергея Николаевича, можно начать купаться летом и не прекращать до похолоданий, чтобы привыкнуть в первый раз. Заниматься надо регулярно, а не раз в год. Контрастный душ не заменяет проруби.

Интервьюент рассказал историю о купании в туманной реке. Дело было осенью. Сергей подумал, что берег просматривается хорошо, поэтому все-таки решился поплавать. В итоге он провел в воде 3 часа, пока нашел землю. Очень боялся попасть под корабль. Туман сгустился - даже крики с берега не помогали, звук рассеивался. По счастью, стало видно луну и мужчина сообразил, в какую сторону плыть.

ИСТОЧНИК KP.RU