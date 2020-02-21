В Белозерске объявлен в розыск молодой блондин в женских тапках

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:54:30+03:00

Молодой парень вышел из дома 19 февраля и исчез. Его разыскивает полиция

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В Белозерске ищут Ершова Евгения Евгеньевича 28.07.1997 года рождения. Он вышел 19 февраля из дома на улице 50 лет ВЛКСМ и исчез. Местонахождение неизвестно. Если вы знаете, где он может находиться, сообщите в дежурную часть 8-8156-2-12-02, с мобильного телефона 112 или 102.

На вид ему 25 лет, волосы светло-русые, короткие, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в спортивные штаны синего цвета, джемпер тёмно-серого цвета, куртку тёмно-синего цвета, на ногах носки от сапог ПВХ и женские домашние тапки светло-голубого цвета.

На затылке шрам,а на шее с левой стороны родимое пятно.

ИСТОЧНИК KP.RU