2020-02-21T16:54:30+03:00
Происшествия

В Белозерске объявлен в розыск молодой блондин в женских тапках

Молодой парень вышел из дома 19 февраля и исчез. Его разыскивает полиция
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Белозерске ищут Ершова Евгения Евгеньевича 28.07.1997 года рождения. Он вышел 19 февраля из дома на улице 50 лет ВЛКСМ и исчез. Местонахождение неизвестно. Если вы знаете, где он может находиться, сообщите в дежурную часть 8-8156-2-12-02, с мобильного телефона 112 или 102.

На вид ему 25 лет, волосы светло-русые, короткие, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в спортивные штаны синего цвета, джемпер тёмно-серого цвета, куртку тёмно-синего цвета, на ногах носки от сапог ПВХ и женские домашние тапки светло-голубого цвета.

На затылке шрам,а на шее с левой стороны родимое пятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белозерске объявлен в розыск молодой блондин в женских тапках
Бывший директор Дарвинского заповедника утонул в реке Мологе
Женщине стало плохо на улице, она умерла
В Вологодской области ждут весенних наводнений
Череповчанка с собакой нашла утопленника в проталине реки Шексны
Череповчанка через сайт сбывала поддельную красную икру
Пьер Кристиан Броше рассказал о вологодском укладе жизни по Культуре
Полиция нашла вандалов, разбивших ледяные скульптуры, череповчане требуют самосуда
Из Северной Двины достали самосвал
В Череповце предприниматель продавал алкоголь и снюсы подросткам
Череповчане смогут выбрать подсветку для нового моста
Тепловоз врезался в грузовой автомобиль на железнодорожном переезде в Вологде
В Вологде вынесен приговор супругам, в семье которых погиб приемный ребенок
В Соколе остались без тепла 36 домов
В Череповце очерчен круг подозреваемых в деле о разрушении скульптур, посвященных Победе
Карантин в череповецких школах продлили до 24 февраля
В Череповце водители скорой пожаловались на нулевую зарплату
Череповчанин ломиком изуродовал парк автомобилей за ночь
Для жителей Вологды открылись бесплатные курсы по русскому языку
Вологжане, по мнению международного жюри, выпускают лучшие продукты
В Вологодском районе капитально отремонтируют 6 школ
Под Вологдой построят роботизированную молочную ферму
В Вологде у ТЦ Рио самосвал сбил молодого парня прямо на зебре
Вологжанин переписывался с мужчинами от имени бывшей жены
Череповчанин выбросил труп жены на пустырь
В Череповце просят опознать тело женщины