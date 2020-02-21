2020-02-21T15:05:05+03:00
Происшествия

Бывший директор Дарвинского заповедника утонул в реке Мологе

Василию Нестеренко было 71 год
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Под Череповцом утонул бывший директор Дарвинского заповедника. Его тело нашли спасатели.

71-летний Василий Нестеренко уехал на снегоходе по льду реки Мологи и больше его никто не видел. Начались поиски. На реке между деревнями Плосково и Борок нашли место провала, в полынье плавали вещи, канистра.

20 февраля к полынье выехали спасатели. Водолазы погрузились в реку, тело было найдено и поднято на поверхность, - рассказал директор спасательной службы Дмитрий Санакоев. Погиший - Василий Нестеренко. Он работал в Дарвинском заповеднике до 1991 года, сообща6ет официальный сайт Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белозерске объявлен в розыск молодой блондин в женских тапках
Бывший директор Дарвинского заповедника утонул в реке Мологе
Женщине стало плохо на улице, она умерла
В Вологодской области ждут весенних наводнений
Череповчанка с собакой нашла утопленника в проталине реки Шексны
Череповчанка через сайт сбывала поддельную красную икру
Пьер Кристиан Броше рассказал о вологодском укладе жизни по Культуре
Полиция нашла вандалов, разбивших ледяные скульптуры, череповчане требуют самосуда
Из Северной Двины достали самосвал
В Череповце предприниматель продавал алкоголь и снюсы подросткам
Череповчане смогут выбрать подсветку для нового моста
Тепловоз врезался в грузовой автомобиль на железнодорожном переезде в Вологде
В Вологде вынесен приговор супругам, в семье которых погиб приемный ребенок
В Соколе остались без тепла 36 домов
В Череповце очерчен круг подозреваемых в деле о разрушении скульптур, посвященных Победе
Карантин в череповецких школах продлили до 24 февраля
В Череповце водители скорой пожаловались на нулевую зарплату
Череповчанин ломиком изуродовал парк автомобилей за ночь
Для жителей Вологды открылись бесплатные курсы по русскому языку
Вологжане, по мнению международного жюри, выпускают лучшие продукты
В Вологодском районе капитально отремонтируют 6 школ
Под Вологдой построят роботизированную молочную ферму
В Вологде у ТЦ Рио самосвал сбил молодого парня прямо на зебре
Вологжанин переписывался с мужчинами от имени бывшей жены
Череповчанин выбросил труп жены на пустырь
В Череповце просят опознать тело женщины