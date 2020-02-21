Бывший директор Дарвинского заповедника утонул в реке Мологе

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:05:05+03:00

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Под Череповцом утонул бывший директор Дарвинского заповедника. Его тело нашли спасатели.

71-летний Василий Нестеренко уехал на снегоходе по льду реки Мологи и больше его никто не видел. Начались поиски. На реке между деревнями Плосково и Борок нашли место провала, в полынье плавали вещи, канистра.

20 февраля к полынье выехали спасатели. Водолазы погрузились в реку, тело было найдено и поднято на поверхность, - рассказал директор спасательной службы Дмитрий Санакоев. Погиший - Василий Нестеренко. Он работал в Дарвинском заповеднике до 1991 года, сообща6ет официальный сайт Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU