Женщине стало плохо на улице, она умерла

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:54:49+03:00

Только сейчас она была опознана

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В Череповце проводится доследственная проверка по факту смерти женщины на

улице. ЧП случилось около 23 часов 18 февраля. Жильцы дома №41 на проспекте Победы на крыльце обнаружили незнакомую женщину в тяжелом состоянии. Немедленно была вызвана скорая помощь. Однако женщина умерла.

При ней не было документов, отпечатки пальцев таже ничего не дали.

Информация о погибшей была размещена в СМИ. Так о произошедшем узнал супруг погибшей. Личность череповчанки установлена - это местная жительница 1978 года рожденния. Предположительно, женщина скончалась от заболевания сердца. В настоящее время проводится экспертиза, сообщает региональное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU