Женщине стало плохо на улице, она умерла
В Череповце проводится доследственная проверка по факту смерти женщины на
улице. ЧП случилось около 23 часов 18 февраля. Жильцы дома №41 на проспекте Победы на крыльце обнаружили незнакомую женщину в тяжелом состоянии. Немедленно была вызвана скорая помощь. Однако женщина умерла.
При ней не было документов, отпечатки пальцев таже ничего не дали.
Информация о погибшей была размещена в СМИ. Так о произошедшем узнал супруг погибшей. Личность череповчанки установлена - это местная жительница 1978 года рожденния. Предположительно, женщина скончалась от заболевания сердца. В настоящее время проводится экспертиза, сообщает региональное управление Следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU