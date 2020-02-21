2020-02-21T12:22:23+03:00
Общество

В Вологодской области ждут весенних наводнений

Иван Чухнин
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На территории Вологодской области вводится режим повышенной готовности к весеннему паводку. По данным Гидрометцентра, температуры февраля аномально высоки, выше нормы на 7-8 градусов, а осадки - на 20-30% также превышают норму. Это говорит о большой вероятности прохождения весеннего половодья на высоких уровнях воды по всей территории Вологодской области.

«Режим повышенной готовности к паводку, который мы вводим, – особая мера контроля, мониторинга за ситуацией. Идет синхронизация действий с Федеральным агентством водных ресурсов, Минприроды, Росгидрометом, - прокомментировал замгубернатора области Виктор Рябишин. – Сейчас мы планируем проведение традиционных противопаводковых мероприятий: пропилы, ослабление льда различными способами, готовим силы и средства, плавсредства».

Как сообщает пресс-служба Правительства области, прогнозы свидетельствуют о том, что весна будет ранней. В западных районах области, как и на востоке, и в центре, угроза наводнения сохраняется. В среднем уровень воды в реках на два метра превышает обычные значения. Осадки прибывают, лед очень тонкий.

К слову, в настоящее время из 23 запланированных к наведению ледовых переправ работают только семь, остальные в этом году не смогли навести из-за погодных условий и недостаточной толщины льда. Кроме того, уменьшены нагрузки на переправы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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