Череповчанка с собакой нашла утопленника в проталине реки Шексны

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:16:02+03:00

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Женщина, гулявшая с собакой, наткнулась на труп. Она попросила позвонить в полицию проходившего мимо подростка. На место выехала полиция.

ЧП случилось в Череповце. Как сообщили в областном управлении следственного комитета, 20 февраля около 17 часов вечера в реке Шексна было обнаружено тело мужчины. Оно находилось в проталине реки Шексна, возле правого берега, в районе улицы Волгучинская.

На теле мужчины следователи СКР не обнаружили травм или телесных повреждений. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти. Судя по приметам, погибший является пропавшим в январе 2020 года череповчанином. Будет проведено опознание.

ИСТОЧНИК KP.RU