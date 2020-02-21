Череповчанка через сайт сбывала поддельную красную икру

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:09:03+03:00

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Череповчанка через сайт бесплатных объявлений сбывала поддельную красную икру.

Нарушительницу поймали специалисты управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям.

Как сообщили в ведомстве, они регулярно мониторят интернет-пространство.

«В ходе мониторинга в феврале 2020 года установлено, что в интернет-сервисе „Авито“ частным лицом размещена информация о продаже икры лососевой зернистой первого сорта, изготовителем которой, согласно маркировке, является юридическое лицо — ЗАО „Северовосточная компания ЛТД“ (Москва)», — сообщает ведомство.

Однако эта фирма уже давно ушла с рынка - она ликвидирована в далеком 2014 году. Поэтому появился повод заинтересоваться продажами повнимательней.

Информация была передана в полицию. Факт продажи фальсификата подтвердился. У женщины изъяли несколько банок фальсификата, на продавца составлен протокол о незаконной предпринимательской деятельности. Решение о наказании примет мировой судья.

ИСТОЧНИК KP.RU