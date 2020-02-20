2020-02-20T23:34:12+03:00
Звезды

Пьер Кристиан Броше рассказал о вологодском укладе жизни по Культуре

Французский путешественник в рамках телепередачи "Россия, любовь моя!" вместе со зрителями узнал больше о настоящем Русском Севере
Евдокия САХАРОВА
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ТК КультураТК Культура
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На телеканале Культура Пьер Кристиан Броше, французский издатель и путешественник, посвятил выпуск телепередачи "Россия, любовь моя!" Русскому Северу, в частности - архитектурно-этнографическому музею Семенково в Вологодской области.

Эксперты рассказали о тонкостях вологодского уклада жизни в 19 веке. В этой серии телезрители познакомятся с принципами строения северного дома, о необычном применении "свистулек", о том, как правильно входить в русскую избу, о приметах, о произведении вручную масла. Местные певцы продемонстрировали песни и частушки на особом северном вологодском диалекте.

Оказывается в начале 20 века в Российской империи экспорт масла приносил такие же деньги, как добыча золота! А семьи, как и дома, были очень большими, чтобы было много рабочих рук - для прокорма. Традиционные жилища трехэтажные и проподнятые от снега. На первом этаже жил скот, на третьем хранили сено.

Выпуск можно посмотреть на официальной странице ТК Культура на ютубе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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