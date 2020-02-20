2020-02-20T19:02:21+03:00
Происшествия

Из Северной Двины достали самосвал

КамАЗ провалился туда в День всех влюбленных прямо на транспортной ледовой переправе
Евдокия САХАРОВА
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Провалившийся под лёд Северной Двины КамАЗ дергают из-под воды.Достать самосвал оказалось не так просто. ТК Русский Север

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gorodvo.ru

gorodvo.ru

Под Великим Устюгом провалившийся в Северную Двину КамАЗ пришлось доставать с помощью тяжелой техники. ЧП произошло 14 февраля на транспортной ледовой переправе «679 км. Полой Рязаниха». Грузовик ушел под воду, оставив на поверхности лишь часть кабины. Водитель успел выпрыгнуть из тонущего транспортного средства.

Несколько дней специалисты собирали подъемное устройство. В конце концов самосвал вытянули. Толщины льда в месте пролома должна составлять около 60 см.

Подробности, как и почему самосвал ушел под лед читайте в предыдущей новости от Комсомольской правды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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