2020-02-20T18:25:41+03:00
Общество

Череповчане смогут выбрать подсветку для нового моста

Определено три основных варианта подсветки: статичная, динамическая и смешанная
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: http://www.cherinfo.ru
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Губернатор Вологодчины Олег Кувшинников заявил на специальном совещании, что череповчане смогут сами выбрать подсветку для нового моста через Шексну. Есть три варианта: статичная одноцветная, динамическая многоцветная и смешанный вариант (вант с пилонами).

Стоимость оценили от 80 до 160 миллионов рублей. Например, в Тюмени есть вантовый мост Влюбленных, в День города там подсветка работает в режиме светомузыки. Народ собирается на нее смотреть, как на фейерверк! "Затраченные средства должны отбиться хорошим настроением горожан", - заявил гендиректор компании "Мостострой-11".

Мэр Череповца сообщил, что голосование по подсветке запустят в марте, а в апреле проведут градсовет. Мост находится одновременно на Волго-Балтийском водном пути и соединит трассы А114 и М8, свяжет два района города.

Напомним, что сталь для моста предоставит ЧМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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