2020-02-20T18:32:36+03:00
Общество

В Череповце предприниматель продавал алкоголь и снюсы подросткам

Паролем стал... пионерский значок
Иван Чухнин
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starina.rustarina.ru
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В Зашекснинском районе на Шекснинском проспекте, 21 закрыли магазин - снюсы, сигареты и алкоголь там покупали подростки. О нарушении закона сообщили местные жители: популярность среди подростков в конечном итоге сгубила эту торговую точку. Дети после школы толпами шли в этот гостеприимный магзин. Жалобы участковому оказались безрезультатными. Тогда жители обратились в мэрию города. В магазин отправились представители «Народного контроля». Любопытно, что молодому человеку "с улицы" купить незаконное было нельзя. Нужен был "парооль". Им стал... пионерский значок.

- Если ребенок предъявляет значок, значит ему товар продают. Если нет — значит он подставное лицо, — пояснил руководитель «Народного контроля» партии «Единая Россия» Илья Ивашов.

Как сообщает официальный сайт Череповца, помещением, где нарушали закон, владеет женщина. Она сдала его в аренду предпринимателю из Череповецкого района. Тот уже не раз попадался за продажу на продаже запрещенной продукции несовершеннолетним. Он отделывался штрафами.

- Собственница досрочно расторгла с ним договор аренды, так что магазин закрыт, — сообщили в мэрии города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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