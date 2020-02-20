Тепловоз врезался в грузовой автомобиль на железнодорожном переезде в Вологде

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:39:45+03:00

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В Вологде 20 февраля в 14 часов произошло ДТП на железнодорожном переезде. Как сообщает отдел ГИБДД города, ЧП случилось в промзоне. На подъездном пути на улице Мудрова, 26, маневровый тепловоз врезался в большегруз МАЗ с прицепом. Удар пришелся в кузов грузовика, так что что водитель МАЗа не пострадал. Тепловоз от удара сошел с рельсов.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU