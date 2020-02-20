Тепловоз врезался в грузовой автомобиль на железнодорожном переезде в Вологде
Фото ОГИБДД Вологды, Ранпресс.
Изменить размер текста:
В Вологде 20 февраля в 14 часов произошло ДТП на железнодорожном переезде. Как сообщает отдел ГИБДД города, ЧП случилось в промзоне. На подъездном пути на улице Мудрова, 26, маневровый тепловоз врезался в большегруз МАЗ с прицепом. Удар пришелся в кузов грузовика, так что что водитель МАЗа не пострадал. Тепловоз от удара сошел с рельсов.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU