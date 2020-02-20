В Вологде вынесен приговор супругам, в семье которых погиб приемный ребенок

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:21:18+03:00

Семен Кукин находился в коме, когда ему исполнилось 7 лет.

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20 февраля в Вологде, в областном суде, что на улице Чехова, 39, в 14:00 началось оглашение приговора по делу об убийстве Степана Кукина. Оно шло в открытом режиме.

6-летний мальчик в приемной семье систематически подвергался истязаниям. Однажды избитого мальчика, придя в семью, увидела медсестра. Она и вызвала скорую. Те сообщили в полицию. Ребенок от травм впал в кому.

Приемные родители были задержаны. Они пытались переложить ответственность на одну из дочерей, зная, что та не попадает под угловное преследование. Однако следствие доказало, что в гибели ребенка виновны взрослые. Приговор был суров: приемная мать Юлия Блохина приговорена к 18 годам колонии, ее супруг - к 4.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован участниками процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU