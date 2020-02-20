2020-02-20T14:54:18+03:00
Происшествия

В Соколе остались без тепла 36 домов

Воздушную теплотрассу сбил КамАЗ
Иван Чухнин
Поделиться:
Труба, проходившая над дорогой, была снесена КамАЗом.Труба, проходившая над дорогой, была снесена КамАЗом.
Изменить размер текста:

Без тепла остались десятки домов. Самосвал протаранил теплотрассу. ЧП случилось в ночь с 19 на 20 февраля.

Об аварии - коммунальной и дорожной, сообщает информагентство "Сокол. Инфо". ДТП случилось на площади Свободы около полуночи. Водитель двигался с поднятым кузовом - после разгрузки щепы он просто забыл опустить его. Так что воздушный трубопросвод над дорогой по улице Ленинградской был снесен кузовом.

В результате 36 домов остались без тепла. Всего в них проживает 306 человек. Как сообщает администрация города, прекращена подача тепла в жилой сектор микрорайона Красномайский. Без отопления остались 11 улиц: Фабричная, Площадь Свободы, Герцена, Большая Садовая, Ломоносова, Инженерная, Техническая, Торфяная, Новая, Сеточников и Инициаторов.

Утром 20 февраля прошло экстренное совещание. Чтобы подобное не повторилось, решено после ликвидаций последствий аварии убрать участок трубы под землю.

Теплоснабжение планируется восстановить до конца сегодняшнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Череповчане смогут выбрать подсветку для нового моста
Тепловоз врезался в грузовой автомобиль на железнодорожном переезде в Вологде
В Вологде вынесен приговор супругам, в семье которых погиб приемный ребенок
В Соколе остались без тепла 36 домов
В Череповце очерчен круг подозреваемых в деле о разрушении скульптур, посвященных Победе
Карантин в череповецких школах продлили до 24 февраля
В Череповце водители скорой пожаловались на нулевую зарплату
Череповчанин ломиком изуродовал парк автомобилей за ночь
Для жителей Вологды открылись бесплатные курсы по русскому языку
Вологжане, по мнению международного жюри, выпускают лучшие продукты
В Вологодском районе капитально отремонтируют 6 школ
Под Вологдой построят роботизированную молочную ферму
В Вологде у ТЦ Рио самосвал сбил молодого парня прямо на зебре
Вологжанин переписывался с мужчинами от имени бывшей жены
Череповчанин выбросил труп жены на пустырь
В Череповце просят опознать тело женщины