В Соколе остались без тепла 36 домов

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:54:18+03:00

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Без тепла остались десятки домов. Самосвал протаранил теплотрассу. ЧП случилось в ночь с 19 на 20 февраля.

Об аварии - коммунальной и дорожной, сообщает информагентство "Сокол. Инфо". ДТП случилось на площади Свободы около полуночи. Водитель двигался с поднятым кузовом - после разгрузки щепы он просто забыл опустить его. Так что воздушный трубопросвод над дорогой по улице Ленинградской был снесен кузовом.

В результате 36 домов остались без тепла. Всего в них проживает 306 человек. Как сообщает администрация города, прекращена подача тепла в жилой сектор микрорайона Красномайский. Без отопления остались 11 улиц: Фабричная, Площадь Свободы, Герцена, Большая Садовая, Ломоносова, Инженерная, Техническая, Торфяная, Новая, Сеточников и Инициаторов.

Утром 20 февраля прошло экстренное совещание. Чтобы подобное не повторилось, решено после ликвидаций последствий аварии убрать участок трубы под землю.

Теплоснабжение планируется восстановить до конца сегодняшнего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU