2020-02-20T13:46:53+03:00
Происшествия

В Череповце очерчен круг подозреваемых в деле о разрушении скульптур, посвященных Победе

Полиция ищет очевидцев
Иван Чухнин
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Полиция сузила круг подозреваемых по делу о разрушении ледяных скульптур. Поймать вандалов полицейскоие считают делом чести. Как выяснилось, ЧП видели многие череповчане, но часть их так и не позвонила в полицию.

Об этом на заседании Городского общественного совета рассказал Роман Юдин, председатель общественного совета при УМВД Череповца. Сейчас под подозрением находятся десять человек.

- Участковые обходят квартиры, практически все силы полиции брошены на поимку вандалов, — сообщил Роман Юдин. — Очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по одному из телефонов: 67−14−01, 67−11−11, 67−10−03, 67−14−01.

Интересно, что многие видели происходившее, снимали вандалов на телефоны, но никто не позвонил в полицию сразу, между тем, вандалы разбивали скульптуры довольно продолжительное время. И, если бы сигнал поступил вловремя, преступников могли остановить или задержать по горячим следам. Сейчас на поимку хулиганов отвлечены большие силы.

Как сообщала "Комсомолка", ночью 16 февраля неизвестные разрушили ледяные скульптуры на площади Молодёжи.

Скульптуры из льда изготовили мастера из нескольких регионов - в городе проводился фестиваль ледяных скульпутр. Они посвящены 75-летию Победы и простояли всего неделю. Мэрия Череповца оценила ущерб в 750 тысяч рублей. Моральный вред установить не представляется возможным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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