Карантин в череповецких школах продлили до 24 февраля

20 Февр. 2020 2020-02-20T13:20:58+03:00

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Сегодня в Череповце приняли решение: карантин в школах продлится до 24 февраля.

С 25 февраля школьники будут учиться в обычном режиме. Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди школьников снизилась на 14%. Член санитарно-противоэпидемической комиссии Лаура Петрова проинформировала о динамике заболеваний: «Есть снижение заболеваемости, карантин дал положительный результат, но вместе с тем комиссия приняла решение его продлить. Школьники приступят к занятием со вторника, 25 февраля. Ограничения по культурно-массовым мероприятиям сохраняются».

Сейчас обучение проводится дистанционно.

Всего за минувшую неделю в поликлиники города металлургов обратились восемь тысяч человек. За последние три дня лабораторно подтверждено 37 случаев гриппа. Также зафиксирован рост пневмонии, но все случаи легкой и средней степени тяжести.

В тоже время среди взрослых заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 17%.

ИСТОЧНИК KP.RU