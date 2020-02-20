Карантин в череповецких школах продлили до 24 февраля
Сегодня в Череповце приняли решение: карантин в школах продлится до 24 февраля.
С 25 февраля школьники будут учиться в обычном режиме. Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди школьников снизилась на 14%. Член санитарно-противоэпидемической комиссии Лаура Петрова проинформировала о динамике заболеваний: «Есть снижение заболеваемости, карантин дал положительный результат, но вместе с тем комиссия приняла решение его продлить. Школьники приступят к занятием со вторника, 25 февраля. Ограничения по культурно-массовым мероприятиям сохраняются».
Сейчас обучение проводится дистанционно.
Всего за минувшую неделю в поликлиники города металлургов обратились восемь тысяч человек. За последние три дня лабораторно подтверждено 37 случаев гриппа. Также зафиксирован рост пневмонии, но все случаи легкой и средней степени тяжести.
В тоже время среди взрослых заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 17%.
ИСТОЧНИК KP.RU