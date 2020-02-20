В Череповце водители скорой пожаловались на нулевую зарплату

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:36:46+03:00

Работники скорой рассказали, что им не платят с декабря и нарушают их режим труда и отдыха

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Череповецкая прокуратура начала изучение информации о задержке зарплаты водителям скорой помощи. Журналистам «Русского Севера» пожаловались череповецкие сотрудники. По их словам, денег за работу они не видели с декабря. Кроме того, их заставляют работать сверхурочно.

Оказалось, что подобная ситуация возникла во многих регионах. Например, в Екатеринбурге смогли прийти к компромиссу.

В департаменте здравоохранения говорят, что помочь ничем не могут. Транспортные услуги скорой помощи передали в частные руки несколько лет назад. Фирмы предлагают водителям оформлять ИП или самозанятость и предъявляют другие требования.

Прокурор области отметил, что в регионе общая задолженность по заработной плате составляет 18 миллионов рублей - это почти 300 вологжан.

ИСТОЧНИК KP.RU