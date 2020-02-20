Череповчанин ломиком изуродовал парк автомобилей за ночь

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:56:53+03:00

ЧП произошло 16 февраля в Заягорбском районе города. Очевидцев и пострадавших просят обращаться в полицию

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В городе металлургов неизвестный с помощью тяжелого металлического предмета повредил как минимум 5 автомобилей в Заягорбском районе. Инцидент произошел 16 февраля около 10 часов вечера. Побитые машины были во дворах на Первомайской, 37 и 35, Химиков, 26 и 32. В основном, злоумышленник разбивал задние стекла.

Свидетельница преступления рассказала cherinfo, что молодой человек в капюшоне действовал не стесняясь, без страха. На ее окрик и ухом не повел! В руках была какая-то монтажка.

Сейчас оперативники просматривают записи с камер наблюдения, приняты заявления от пострадавших. Очевидцев происшествия просят звонить в дежурную часть: 67-14-01, 67-11-11.

ИСТОЧНИК KP.RU