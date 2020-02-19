Для жителей Вологды открылись бесплатные курсы по русскому языку

19 Февр. 2020 2020-02-19T20:52:38+03:00

Для жителей Вологды начались курсы по подготовке к Тотальному диктанту. Небольшое занятие, диктант и его разбор проведет кандидатка филологических наук Татьяна Николаевна Воронина

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В областной столице начинаются занятия для подготовки к Тотальному диктанту-2020. Первая встреча состоится в субботу 22 февраля в 12:00 в Областной универсальной научной библиотеке им. И.В. Бабушкина по адресу ул. Марии Ульяновой, дом 1.

Вход свободный для всех желающих, но необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта: totaldict.ru/vologda. Количество мест ограничено.

6 подготовительных занятий будут состоять из орфографической и пунктуационной разминки, тренировочного диктанта и его разбора. Курсы проведет кандидатка филологических наук Татьяна Николаевна Воронина. После Тотального диктанта будет занятие по разбору ошибок.

Просьба отменять свою регистрацию, если не сможете прийти, чтобы дать возможность другим желающим посетить урок. Вопросы можно задать в официальной группе Вконтакте или по телефону 8 (981) 509-70-20, - сообщает сайт Правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU