2020-02-19T19:53:23+03:00
Экономика

Вологжане, по мнению международного жюри, выпускают лучшие продукты

13 вологодских предприятий получили медали международного конкурса "Лучший продукт 2020"
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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Вологодские предприятия достойно выступили на Международном конкурсе «Лучший продукт-2020», который состоялся в рамках выставки «Продэкспо». Производители региона заполучили 36 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую медаль, почетный приз Гран-при в номинации «Лучший органический продукт», 2 Золотые звезды за «Лучший инновационный продукт» и 4 диплома в номинации «Лучшее предприятие».

Заместитель Губернатора области заметил, что год был невероятно успешен. В 2020 предприятия получили 48 наград, что на 13 больше чем в прошлом. "Участие в мероприятиях такого уровня и значения - лучшее свидетельство того, что пищевая и перерабатывающая промышленность региона активно развивается и прочно стоит на ногах. Ни для кого не секрет, что вологодские продукты - самые лучшие. Поэтому мы не сомневались, что они получат достойные оценки международных дегустационных комиссий», - сообщил Михаил Глазков.

Выставка прошла в Москве и собрала 2600 участников из 70 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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