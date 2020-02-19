2020-02-19T19:25:27+03:00
Общество

В Вологодском районе капитально отремонтируют 6 школ

В ближайшие три года ремонт пройдет в Огарковской, Сосновской, в Ермаково, Майском, в Спасской и Семенковской школах.
Евдокия САХАРОВА
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Сергей ЖестянниковСергей Жестянников
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На Градсовете принято решение капитально отремонтировать 6 школ в Вологодском районе. Ремонт пройдет в ближайшие три года. В сферу образования только в 2020 году выделили 133 миллионов рублей.

Сначала (уже в этом году) капремонт пройдет на федеральных инновационных площадках - в Огарковской и Сосновской школе. Потом, продолжатся работы в Ермаково и Майском. В 2021 году планируется закончить Спасскую и Семенковскую школы.

Кроме того, в Марфино идет строительство детского сада, что, по словам главы района Сергея Жестянникова, решит вопрос с доступностью дошкольного образования в районе полностью. Продолжается ремонт спортивных залов и площадок Вологодского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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