В Вологодском районе капитально отремонтируют 6 школ
На Градсовете принято решение капитально отремонтировать 6 школ в Вологодском районе. Ремонт пройдет в ближайшие три года. В сферу образования только в 2020 году выделили 133 миллионов рублей.
Сначала (уже в этом году) капремонт пройдет на федеральных инновационных площадках - в Огарковской и Сосновской школе. Потом, продолжатся работы в Ермаково и Майском. В 2021 году планируется закончить Спасскую и Семенковскую школы.
Кроме того, в Марфино идет строительство детского сада, что, по словам главы района Сергея Жестянникова, решит вопрос с доступностью дошкольного образования в районе полностью. Продолжается ремонт спортивных залов и площадок Вологодского района.
ИСТОЧНИК KP.RU