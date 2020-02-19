2020-02-19T19:12:41+03:00
Экономика

Под Вологдой построят роботизированную молочную ферму

В поселке Васильевское в 2021 году будет построена молочно-товарная ферма на 543 скотоместа
Евдокия САХАРОВА
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Под Вологдой планируют построить молочно-товарную ферму с обслуживанием роботами. Всего планируется приобрести их 6. Само хозяйство рассчитано на 543 скотоместа. К реализации проекта приступает ОА «Племзавод Родина», объем инвестиций – 180 миллионов рублей.

На данный момент разрабатывается смета, план территории, но уже завезены плиты и ПГС для подъездных путей. Летом начнутся работы, к концу 2020 ремонт закончится. В 2021 год закупят доильное оборудование.

Глава Вологодского района отметил, что ведутся комплексные работы по возрождению нескольких хозяйств: новая ферма в Васильевском, реконструкция комплекса в Куркино, запуск в работу дворов в Семенково-2, животноводческий комплекс в Гончарке, новая ферма в Погорелово. Обновляется социальная инфраструктура и развивается производство. В течение ближайших трех лет в Вологодском районе сельхозпредприятия планируют реализовать 10 новых проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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