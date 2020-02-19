В Вологде у ТЦ Рио самосвал сбил молодого парня прямо на зебре

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:34:15+03:00

20-летний вологжанин переходил дорогу по всем правилам, на зеленый свет

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18 февраля в областном центре, на перекрестке Окружного шоссе и улицы Гагарина в областном центре самосвал сбил 20-летнего парня на регулируемом пешеходном переходе.

Инцидент произошел около торгового центра Рио в 10 утра. Молодой вологжанин переходил дорогу на зеленый свет.

48-летний водитель грузового самосвала «Renault 6832R3» ехал по улице Гагарина со стороны Щетинина и при повороте направо, на Окружное шоссе поехал на красный свет. Пострадавшего госпитализировали, - сообщил городской отдел Госавтоинспекции.

В тот же день сбили 19-летнего юношу в 19.55 на Пошехонском шоссе. На него наехала фура MAN на нерегулируемом пешеходном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU