В Вологде у ТЦ Рио самосвал сбил молодого парня прямо на зебре
18 февраля в областном центре, на перекрестке Окружного шоссе и улицы Гагарина в областном центре самосвал сбил 20-летнего парня на регулируемом пешеходном переходе.
Инцидент произошел около торгового центра Рио в 10 утра. Молодой вологжанин переходил дорогу на зеленый свет.
48-летний водитель грузового самосвала «Renault 6832R3» ехал по улице Гагарина со стороны Щетинина и при повороте направо, на Окружное шоссе поехал на красный свет. Пострадавшего госпитализировали, - сообщил городской отдел Госавтоинспекции.
В тот же день сбили 19-летнего юношу в 19.55 на Пошехонском шоссе. На него наехала фура MAN на нерегулируемом пешеходном переходе.
ИСТОЧНИК KP.RU