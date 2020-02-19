2020-02-19T17:31:00+03:00
Происшествия

Вологжанин переписывался с мужчинами от имени бывшей жены

Житель Кичменгско-Городецкого района просил денег у своих ухажеров в сети
Евдокия САХАРОВА
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30-летний житель Кичменгско-Городецкого района из-за неприязни к бывшей жене завел дубликат ее страницы и общался с мужчинами от имени женщины. Обман вскрылся, когда один из воздыхателей обратился в полицию.

24-летний молодой человек рассказал, что познакомился в сети с девушкой. Через пару дней она позвала его в гости, но попросила денег на маникюр и прическу. Мужчина перевел 4 тысячи рублей. Когда он приехал по указанному адресу, его встретила девушка с фотографий. Однако выяснилось, что переписку она с ним не вела, денег не получала, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Оперативники выяснили личность злоумышленника - это был бывший супруг девушки. Он рассказал, что общался от ее имени со многими мужчинами и приглашал их в гости, а потом блокировал страничку и создавал новую.

На него возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемому грозит до двух лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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