В Череповце просят опознать тело женщины
В Череповце около жилых домов обнаружено тело неизвестной женщины. Об этом сообщили в группе поиска «Ты не один». УМВД информацией не поделилось. Ищутся знакомые и родственники погибшей.
Женщине на вид 40-50 лет, рост 173 сантиметра, плотного телосложения, с крашенными рыжими волосами до плеч. Была одета в черную удлиненную куртку с мехом на манжетах и вдоль молнии, черные брюки, зеленый свитер, черную шапку, черные ботинки без каблуков. На правой руке - обручальное кольцо. С собой была связка ключей от квартиры и домофона, с овальным брелоком в виде двух пересекающихся сердец.
Имеющим информацию о женщине, просьба позвонить в полицию (102) или волонтерам 8 (911) 505-68-98.
ИСТОЧНИК KP.RU