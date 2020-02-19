В Череповце просят опознать тело женщины

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:08:41+03:00

У жилого дома в городе металлургов обнаружено тело женщины 40-50 лет, личность не установлена

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В Череповце около жилых домов обнаружено тело неизвестной женщины. Об этом сообщили в группе поиска «Ты не один». УМВД информацией не поделилось. Ищутся знакомые и родственники погибшей.

Женщине на вид 40-50 лет, рост 173 сантиметра, плотного телосложения, с крашенными рыжими волосами до плеч. Была одета в черную удлиненную куртку с мехом на манжетах и вдоль молнии, черные брюки, зеленый свитер, черную шапку, черные ботинки без каблуков. На правой руке - обручальное кольцо. С собой была связка ключей от квартиры и домофона, с овальным брелоком в виде двух пересекающихся сердец.

Имеющим информацию о женщине, просьба позвонить в полицию (102) или волонтерам 8 (911) 505-68-98.

ИСТОЧНИК KP.RU