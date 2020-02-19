Череповчанин выбросил труп жены на пустырь

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:59:25+03:00

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В Череповце мужчина убил жену. Но,чтобы избежать наказания, череповчанин замаскировал преступление под разбойное нападение. Сейчас следователи обвиняют 41-летнего вдовца по статье "Убийство". В августе 2019 года на пустыре недалеко от улицы Остинской было обнаружено женское тело. Эксперты установили, что она задушена. Тело было без верхней одежды, ювелирные украшения - цепочка и кольцо, были не похищены. По подозрению в убийстве был задержан муж погибшей. Он отрицал свою причастность к преступлению. Но следователи доказали его причастность к убийству.

В итоге подозреваемый признался, что задушил жену во время пьяной ссоры. Одежду с тела он снял и выбросил, чтобы преступление выглядело как ограбление. Сейчас следствие по уголовному делу завершено, подозреваемому предъявлено обвинение. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Череповчанин выбросил труп жены на пустыре.Мужчина показал полицейским, как душил оравшую супругу

ИСТОЧНИК KP.RU