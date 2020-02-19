Вологодские врачи освоили новый метод лечения новорожденных с тяжелой асфиксией

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:03:21+03:00

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Вологодские врачи успешно применили новый метод лечения новорожденных с тяжелой асфиксией. В детской клинической больнице лечение благополучно прошла новорожденная девочка.

«Она родилась чуть больше двух недель назад. При рождении у нее возникло серьезное осложнение – асфиксия, или удушье. Состояние ребенка было крайне тяжелое, она появилась на свет с низкой оценкой по шкале Апгар. Из-за асфиксии развивался отек головного мозга, у девочки отсутствовали важные жизненные функции», - сообщает Департамент здравоохранения.

Было решено использовать новый метод лечения - гипотермию. Для этого приобретен новый аппарат гипотермии, стоимость его 5 миллионов рублей. Такой метод лечения применяется только в крупных федеральных центрах. Это был единственный шанс сохранить здоровье малыша.

- Температуру организма и головного мозга искусственно с помощью аппарата и специального «термокостюма», одеваемого на новорожденного, снижают до 33-34 градусов и поддерживают такую низкую температуру тела на протяжении трех суток, что помогает уменьшить или предотвратить повреждения головного мозга. Тем самым спасти ребенка от смерти или от инвалидизации самой тяжелой степени — эпилепсии, умственного недоразвития. Охлаждение головного мозга способствует восстановлению микроциркуляции в сосудах мозга, снижает потребность клеток в кислороде за счет снижения скорости обменных процессов. После трех суток гипотермии аппарат постепенно, в течение нескольких часов нагревает малыша до нормальной температуры тела», - пояснил врач-реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии-реанимации №2 детской областной больницы Сергей Маккоев.

Новое оборудование отныне будет задействовано для лечения новорожденных со всей области.

ИСТОЧНИК KP.RU