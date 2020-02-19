2020-02-19T14:34:35+03:00
Общество

В Вологодской области эпидемия гриппа набирает обороты

Грипп выявлен у 138 вологжан
Иван Чухнин
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За неделю к врачам обратилось почти 20 тысяч вологжан.За неделю к врачам обратилось почти 20 тысяч вологжан.
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Почти двадцать тысяч вологжан обратились к врачам на прошлой неделе. Грипп был выявлен у 138 жителей области. Эпидпорог в регионе превышен на 56 процентов.

Напомним, карантин по ОРВИ и гриппу в регионе ввели 10 февраля. Медики предполагают, что из-за теплой погоды ситуация с заболеваемостью стабилизируется только ближе к марту.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Вологодской области.

При этом идет бурный рост количества заболевших. Главным образом, болеют дети, посещающие детские сады и школы. В Вологде на карантин закрыт 21 класс в десяти школах города. В районах также введены ограничительные мероприятия.

Как сообщала "Комсомолка", в Череповце на дистанционное обучение распустили всех школьников. Занятия отменили до 20 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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