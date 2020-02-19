Предприятие "попало" на 4 миллиона рублей за самостоятельную заменту трансформатора

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:15:05+03:00

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На четыре миллиона рублей "попало" предприятие за самостоятельную замену трансформатора. Электрик вологодского предприятия заменил трансформатор, а при проверке этот факт был установлен.

В результате составили акт о неучтённом потреблении электроэнергии и затраты предприятия на оплату электроэнергии сразу выросли со ста тысяч до четырёх миллионов рублей.

«Нельзя без присутствия представителей сетевой организации или поставщика электроэнергии вмешиваться в работу оборудования, которое входит в состав измерительного комплекса: срывать пломбы, менять трансформаторы тока, напряжения, приборы учёта. Это считается нарушением законодательства, и при проверке сетевая организация может составить акт о неучтённом потреблении электроэнергии. То же самое происходит, если истёк межповерочный интервал прибора учёта, или он вышел из строя, а потребитель своевременно об этом не сообщил», - пояснили в ООО «Северная сбытовая компания».

Расчет производили, исходя из времени непрерывной круглосуточной работы электрооборудования с даты последней проверки до даты составления акта (но не более 1 года). При этом брали максимальную мощность оборудования. Так что сумма получилась огромная - 4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU