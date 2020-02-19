2020-02-19T13:44:04+03:00
Происшествия

Суд вынес приговор вологжанину, убившего товарища и выкинувшего нож в окно

Убитого похоронили за 36 тысяч рублей
Иван Чухнин
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Вологодский городской суд признал 52-летнего вологжанина виновным в убийстве.

Ночью с 21 на 22 октября в кухне в квартиры на улице Пролетарской в Вологде произошло убийство. Мужчины поссорились, один из них взял из шкафа кухонный нож и ударил им товарища в грудь. От полученной раны собутыльник скончался на месте.

Подсудимый вину признал частично. На суде он заявил, что тот его оскорблял. В ходе проверки показаний на месте подсудимый пояснил, что после того, как обнаружил, что потерпевший скончался, кухонный нож он завернул в тряпки и выбросил в окно.

Оба приятели злоупотребляли алкоголем. Суд назначил вологжанину наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

С осужденного в пользу отца погибшего в счет компенсации морального вреда взыскано 50 000 рублей и расходы на погребение в размере 36 746 рублей 10 копеек

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса, сообщает пресс-служба судов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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