Суд вынес приговор вологжанину, убившего товарища и выкинувшего нож в окно
Вологодский городской суд признал 52-летнего вологжанина виновным в убийстве.
Ночью с 21 на 22 октября в кухне в квартиры на улице Пролетарской в Вологде произошло убийство. Мужчины поссорились, один из них взял из шкафа кухонный нож и ударил им товарища в грудь. От полученной раны собутыльник скончался на месте.
Подсудимый вину признал частично. На суде он заявил, что тот его оскорблял. В ходе проверки показаний на месте подсудимый пояснил, что после того, как обнаружил, что потерпевший скончался, кухонный нож он завернул в тряпки и выбросил в окно.
Оба приятели злоупотребляли алкоголем. Суд назначил вологжанину наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
С осужденного в пользу отца погибшего в счет компенсации морального вреда взыскано 50 000 рублей и расходы на погребение в размере 36 746 рублей 10 копеек
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса, сообщает пресс-служба судов региона.
ИСТОЧНИК KP.RU