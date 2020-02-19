Виновнику трагедии с двумя погибшими в Череповце смягчили приговор

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:08:18+03:00

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Водителю, сбившему насмерть двух пешеходов, областной суд смягчил приговор. Максим Орлов осужден за гибель пешеходов в ДТП, которое произошло в Череповце на Сталеваров. Судебное заседание по апелляционной жалобе Орлова состоялось 18 февраля. Суд оставил без изменения срок пребывания в колонии. Но режим заменил на более мягкий: общий режим заменил на колонию-поселение. Осужденные там содержатся под надзором специальных служб, но без полной изоляции от общества. В разу были уменьшены выплаты в пользу потерпевших: с 6,69 до 2,8 миллиона рублей.

Напомним, городской суд 25 декабря 2019 года вынес решение, призвав водителя виновным в гибели двоих пешеходов на улице Сталеваров. Авария произошла 2 сентября 2019 года на регулируемом пешеходном переходе. 25-летний Максим Орлов сбил троих человек, двое погибли на месте аварии, одна пешеход в тяжелом состоянии попала в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU