Череповец городится низким уровнем безработицы

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:01:02+03:00

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Череповец гордится низкой безработицей. Безработица в городе сейчас составляет 0,72 процента.

Однако, естественно, есть скрытая безработица. И остается проблема - трудоустройство молодежи. Отсутствие опыта работы - их практически единственная причина нетрудоустройства. Как говорят специалисты, у молодежи часто завышены требования к условиям труда и зарплате. Они намерены сразу получать по 50 тысяч рублей в месяц, но работодатели не всегда готовы платить столько сотруднику без опыта.

ИСТОЧНИК KP.RU