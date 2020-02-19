Череповец городится низким уровнем безработицы
Однако многие молодые люди не могут найти работу по душе
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Череповец гордится низкой безработицей. Безработица в городе сейчас составляет 0,72 процента.
Однако, естественно, есть скрытая безработица. И остается проблема - трудоустройство молодежи. Отсутствие опыта работы - их практически единственная причина нетрудоустройства. Как говорят специалисты, у молодежи часто завышены требования к условиям труда и зарплате. Они намерены сразу получать по 50 тысяч рублей в месяц, но работодатели не всегда готовы платить столько сотруднику без опыта.
ИСТОЧНИК KP.RU