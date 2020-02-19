Талантливую молодежь будут больше премировать

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:56:06+03:00

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Для талантливой молодежи появились новые премии.

Поддержку талантливой молодежи будут оказывать материальную. Решено, что такой вид заинтересованности занятием творчеством и наукой - самый действенный.

Отныне стипендии для победителей и призеров международных и общероссийский олимпиад смогут получать не только учащиеся 9-11 классов, но и ученики средних классов.

Напомним, при хорошем выступлении на российской олимпиаде выплачивается 50 и 100 тысяч рублей, а на международной предметной олимпиады школьников получают 100 и 150 тысяч соответственно.

Такие же премии выплачивают педагогам, подготовившим ребят. Кроме того, с этого года предлагается учредить 170 премий «Юные таланты Вологодчины». По 5 тысяч рублей будут выплачивать победителям и призерам конкурсов, проводимых министерствами.

ИСТОЧНИК KP.RU