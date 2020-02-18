Бравый череповчанин ограбил на улице старика на коляске

18 Февр. 2020 2020-02-18T22:47:30+03:00

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В городе металлургов 28-летний мужчина предложил прохожему помощь. Инцидент произошел в микрорайоне Заречье. 60-летний мужчина, живущий в доме-интернате, ехал на инвалидной коляске по улице, когда к нему подошел незнакомец и помог катить коляску. Пенсионер попросил добровольца подкатить его к магазину, однако у торговой точки злоумышленник "в овечьей шкуре" выхватил из кармана верхней одежды деньги пожилого череповчанина и был таков. Ущерб составил 1100 рублей.

Пресс-служба областного УМВД сообщила, что оперативникам удалось выяснить приметы подозреваемого и опросить свидетелей. Через некоторое время похожего мужчину заметили на улице Горького и задержали. Грабитель рассказал, что деньги инвалида уже потратил на алкоголь и закуску. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU