2020-02-18T21:03:49+03:00
Звезды

Вологодский суд вынес устное замечание градостроительному рецидивисту

Предприниматель множество раз нарушал градостроительные нормы областной столицы
Евдокия САХАРОВА
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Фото "В точку"Фото "В точку"
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Вологодскому бизнесмену в областном суде назначили устное замечание за уродование исторического облика Вологды. В этот раз речь идет о незаконно построенной пластиковой будке в арке на территории Старого рынка. Предприниматель решил самовольно обустроить там помещение! Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области готовит иск о демонтаже незаконной будки в проломе Старого рынка.

Мужчина уже не раз нарушал градостроительные нормы в Вологде. За ним числится незаконная надстройка из красного кирпича на памятнике архитектуры XVIII века на улице Чернышевского, 58, этаж на здании XIX века на Ленина 7 (добился через суд сохранения его реконструкции и оформил в собственность), вырубил ивы на перекрестке улиц Козленской и Предтеченской, чтобы построить там пиццерию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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