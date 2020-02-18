В Вологде участковый выстрелил и отпинал собаку, покусавшую бабушку

18 Февр. 2020 2020-02-18T20:46:43+03:00

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В областной столице разгорелась борьба между зоозащитниками и полицейскими. Местный участковый выстрелил в бездомную собаку, на которую пожаловалась пенсионерка. Женщина сообщила в третий отдел полиции, что злобное животное напало на нее. 14 февраля на место выехал правоохранитель. В районе улицы Добролюбова он обнаружил описанную в жалобе собаку. Та была без ошейника и, по словам полицейского, проявляла агрессию. Тогда он применил табельное оружие для обезвреживания животного, угрожавшего жизни и здоровью.

Через несколько часов полицейские обратились к зоозащитникам - собака билась в конвульсиях. Раненого зверя отвезли в ветлечебницу, где врачи выявили множественные тупые травмы, что, по мнению волонтеров, может означать, что участковый избивал собаку ногами. Зоозащитники думают, что он хотел таким образом найти пулю, которая нужна для отчетности. Оказалось, что она застряла в шкуре у шеи, прошла на вылет. Позже, пулю вернули правоохранителям.

У животного серьезные травмы печени и мочевого пузыря от тупых ударов в живот, на шее гематома плюс пулевое ранение и переохлаждение. Собака не встает, ярко выраженный болевой синдром. По факту применения табельного оружия, как сообщает пресс-служба областного УМВД, проводится проверка. Зоозащитники ищут свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU