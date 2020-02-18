В Череповце подростка спасали с крыши прокуратуры

18 Февр. 2020 2020-02-18T20:16:08+03:00

13-летний мальчик залез на трехэтажную пристройку, а назад сам спуститься уже не смог

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В Северном районе Череповца в минувший понедельник спасателям поступил сигнал о мальчике, находящемся на крыше прокуратуры. В единую дежурно-диспетчерскую службу сигнал поступил в 16:07 от дома 19А по ул. Пионерской.

13-летний подросток взобрался на крышу трехэтажной пристройки за телефоном, по его словам. Спуститься вниз самостоятельно уже не смог, звал на помощь. Сотрудники МЧС сумели снять мальчика на землю. Его передали полиции. По адресу Пионерская 19А находится прокуратура Череповецкого района.

ИСТОЧНИК KP.RU