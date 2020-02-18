2020-02-18T20:16:08+03:00
Происшествия

В Череповце подростка спасали с крыши прокуратуры

13-летний мальчик залез на трехэтажную пристройку, а назад сам спуститься уже не смог
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Wikimapia.org
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В Северном районе Череповца в минувший понедельник спасателям поступил сигнал о мальчике, находящемся на крыше прокуратуры. В единую дежурно-диспетчерскую службу сигнал поступил в 16:07 от дома 19А по ул. Пионерской.

13-летний подросток взобрался на крышу трехэтажной пристройки за телефоном, по его словам. Спуститься вниз самостоятельно уже не смог, звал на помощь. Сотрудники МЧС сумели снять мальчика на землю. Его передали полиции. По адресу Пионерская 19А находится прокуратура Череповецкого района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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